Дощі зі снігами: синоптики дали невтішний прогноз по Україні

В Україні в середу, 17 квітня, у полі зниженого атмосферного тиску у більшості областей утримається холодна, похмура і дощова погода.

Часом дощі, на Прикарпатті місцями значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом, лише вночі в південній частині без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень у східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень в Україні 8-13°, на Закарпатті до 17°.

"112 Україна"

У Києві – періодично дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що на території України в середу, 17 квітня, очікується холодна погода з опадами.

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