Дощі з грозами: з'явився прогноз в Україні до кінця тижня

На території України до кінця тижня повсюдно прогнозуються короткочасні дощі та грози.

Як повідомила прес-служба Укргідрометцентру, 24-25 травня температура в західних областях уночі становитиме +7... +12 градусів, вдень +17... +22 градуси; на решті території вночі +12... +17, вдень +22... +27.

26 травня на Лівобережжі та Прикарпатті, 27 травня в східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються зливи.

Температура вночі становитиме +9... +15 градусів, удень +19... +24 градуси.

У Києві та області мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі. Температура в столиці удень +23... +25, на Київщині +21... +26 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що в четвер, 23 травня, в більшості областей України очікуються короткочасні грозові дощі.

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