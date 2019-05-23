ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Дощі з грозами: з'явився прогноз в Україні до кінця тижня

1.6тЧитати матеріал російською

На території України до кінця тижня повсюдно прогнозуються короткочасні дощі та грози.

Як повідомила прес-служба Укргідрометцентру, 24-25 травня температура в західних областях уночі становитиме +7... +12 градусів, вдень +17... +22 градуси; на решті території вночі +12... +17, вдень +22... +27.

26 травня на Лівобережжі та Прикарпатті, 27 травня в східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються зливи.

Дощі з грозами: з'явився прогноз в Україні до кінця тижня
Дощі з грозами: з'явився прогноз в Україні до кінця тижня
Новини
Заллє дощами: синоптики пообіцяли погіршення погоди в Україні
Дощі з грозами: з'явився прогноз в Україні до кінця тижня

Температура вночі становитиме +9... +15 градусів, удень +19... +24 градуси.

У Києві та області мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі. Температура в столиці удень +23... +25, на Київщині +21... +26 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко попередила, що в четвер, 23 травня, в більшості областей України очікуються короткочасні грозові дощі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки