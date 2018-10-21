Йдуть дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У понеділок, 22 жовтня, в більшості областей України очікується суха, хмарна і прохолодна погода.

Як свідчать дані Укргідрометцентру, опади можливі лише на сході - в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Найменш тепло буде на заході і півночі країни - від +10 до +13 градусів. У центрі стовпчик термометра зможе піднятися до +15, а на сході і півдні - до +17.

Вночі ж в цих регіонах очікується від +7 до +10, в центрі від +4 до +8, а на заході і зовсім від +1 до +5 градусів.

У Києві буде хмарно, але без опадів. Температура вдень - від 10 до 20 градусів тепла, а вночі - від +2 до +4.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше синоптики попередили про різку зміні погоди в Україні з початку нового робочого тижня. За їхніми прогнозами, в деяких місцях очікується навіть мокрий сніг.