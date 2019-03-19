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Дощі і холод: синоптик дала невтішний прогноз на літо в Україні

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В Україні очікується пізнє і коротке літо в 2019 році. Метеорологічна осінь настане вже в кінці серпня.

Такий прогноз дала завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова, передають "Українські Новини". Розпочнеться літо з дощів і низьких температур.

Так, на початку червня температура в західних областях України становитиме +15... +17 градусів, а в центральних областях і на сході — приблизно +17... +19 градусів.

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З середини червня в Україну прийде похолодання. У цей час висока ймовірність градів, злив, шквалів. Тож перша половина літа для відпочинку не підійде.

"Літо наше стало коротшим. Літо наше починається з середини червня і закінчується в середині серпня", — повідомила Мартазінова.

Вона додала, що після 15 серпня в Україні почнеться рання і довга осінь.

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Погода влітку в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні буде помітно теплішою, ніж зазвичай, проте квітень розпочнеться з похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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