Дощі, грози і сніг: синоптикиня дала прогноз погоди в Україні

У неділю, 26 квітня, погода в Україні буде дощовою, подекуди очікуються грози, а на заході країни навіть випаде сніг.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, причиною цьому є циклон Walli, який якраз 26 квітня зрушить у східному напрямку.
Циклон Walli
Facebook Наталі Діденко
"Він і його атмосферні фронти зумовлять найближчої ночі пристойні дощі на півночі України, в багатьох центральних областях, а також смуга опадів дійде до Одеської області", – зазначила Діденко.
Вона додала, що вдень 26 квітня дощі, місцями з грозами, найбільш імовірні в Сумській, Полтавській, Харківській, місцями в Луганській і Донецькій областях. Також невеликий дощ пройде в західній частині України, а в Карпатах навіть можливий мокрий сніг. На решті території істотних опадів не очікується.
Погода в Україні 26 квітня
Facebook Наталі Діденко
Погода в Україні 26 квітня
Facebook Наталі Діденко
"Вітер сьогоднішній, південно-західний, зміниться на північно-західний, на заході вже змінюється на цей напрямок, що свідчить про похолодання. Пориви вітру будуть сильними, обережно!" – попередила синоптикиня.
Що стосується температури повітря, то вона в неділю знизиться до 11-15 градусів, тепліше ще побуде на півдні і сході, до 15-19 градусів.
Гроза
"Апостроф"
Однак уже в ніч на понеділок, 27 квітня, в Україні, крім півдня та сходу, вірогідні заморозки 0-3 градуси.
У Києві найближчої ночі очікуються дощі, вдень 26 квітня буде суха погода. Вітер зміниться на північно-західний, ймовірні сильні пориви. Температура повітря знизиться в столиці вдень 26 квітня до 12 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич попередив, що травень у 2020 році не прогнозується дуже жарким, навпаки середня температура може бути навіть трохи нижча за норму. За його словами, в окремі дні не виключені заморозки і на поверхні грунту, і в повітрі.
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