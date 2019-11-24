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24 листопада • оновлено в 05:24
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Дощ з мокрим снігом: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

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У неділю, 24 листопада, в Україні збережеться холодна погода, місцями дощ з мокрим снігом.

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, опади передбачаються в західних регіонах країни.

За прогнозом синоптиків, на заході України буде плюсова температура в середньому +3+5, а в Закарпатській області +10+12. Однак днем ймовірне випадання дощу з мокрим снігом. При цьому вночі похолодає до -1-3 градусів.

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Прогноз погоди на найближчі три дні: снігу не очікується

У центральних і північних регіонах буде схожа температура. Вдень близько нуля, а вночі стовпчики термометрів впадуть до -10.

На півдні України вдень буде плюсова температура + 2 + 4, а вночі вдарять морози до -6. У східних областях вдень очікується 0 + 2, а вночі -10-12.

У Києві, 24 листопада буде хмарно. Синоптики обіцяють вдень -1+1, а вночі -7-9 градусів.

Карта погоди

Карта погоди

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, Наталія Діденко повідомила, що 24 листопада буде утримуватися холодна температура з заморозками, але в кінці місяці очікується потепління.

Також в Україні в найближчі три дні встановиться малохмарна і морозна погода, проте снігу поки не очікується.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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