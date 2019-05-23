"Дорога смерті": окупанти визнали провал будівництва століття в Криму

Окупаційна влада Криму закликала водіїв уникати поїздок недобудованою трасою "Таврида", визнавши тим самим її небезпеку.

Про це пишуть "Примечания.ру". Так, відзначається, що глава "Мінтрансу" Криму Сергій Карпов порекомендував в ефірі місцевого радіо не їздити дорогою, яку вже охрестили "трасою смерті".

"Раджу для більш комфортного переміщення, особливо малодосвідченим водіям і водіям, які перевозять групи людей, у цьому сезоні користуватися старою трасою, щоб знизити навантаження на трасу "Таврида". Також поділ трафіку дозволить скоротити кількість дорожньо-транспортних пригод", – заявив Карпов.

Траса "Таврида" kafanews.com

За словами чиновника, деякі автомобілісти втомлюються і не справляються з управлінням на "Тавриді", де тривають будівельні роботи, що призводить до смертельних аварій.

Прокоментував заклик Карпова глава асоціації вантажних перевізників та експедиторів Криму Анатолій Цуркін.

"На трасі "Таврида" дуже багато повільно повзуть навантажені вантажівки, які зокрема везуть щебінь для будівництва цієї ж траси, і дуже мало дозволених місць для обгону. Тому водії, які плетуться за вантажівками, практично від безвиході порушують правила. Також машини там часто вилітають із траси, тому що дуже багато технологічних з'їздів, які ніяк не освітлені і не позначені. Тому навіть з дозволеною швидкістю пересуваючись, не кожен водій встигає зреагувати вчасно", – попередив він про небезпеку.

Траса "Таврида" Крим. Реалії

Окупанти визнали небезпеку траси "Таврида", яку в Криму назвали "Трасою смерті", і порадили користуватися старою дорогою. А нову будуть доводити до пуття. Зараз вона взагалі не призначена для безпечного руху і вже забрала десятки життів https://t.co/5Vx7Sjqitm - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 23 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Олександр Горний розповів про проблеми з "Тавридою". За словами Горного, це найнебезпечніша траса, яку він бачив.

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