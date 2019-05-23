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/Суспільство

"Дорога смерті": окупанти визнали провал будівництва століття в Криму

13.7тЧитати матеріал російською

Окупаційна влада Криму закликала водіїв уникати поїздок недобудованою трасою "Таврида", визнавши тим самим її небезпеку.

Про це пишуть "Примечания.ру". Так, відзначається, що глава "Мінтрансу" Криму Сергій Карпов порекомендував в ефірі місцевого радіо не їздити дорогою, яку вже охрестили "трасою смерті".

"Раджу для більш комфортного переміщення, особливо малодосвідченим водіям і водіям, які перевозять групи людей, у цьому сезоні користуватися старою трасою, щоб знизити навантаження на трасу "Таврида". Також поділ трафіку дозволить скоротити кількість дорожньо-транспортних пригод", – заявив Карпов.

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Траса "Таврида"

Траса "Таврида"

kafanews.com

За словами чиновника, деякі автомобілісти втомлюються і не справляються з управлінням на "Тавриді", де тривають будівельні роботи, що призводить до смертельних аварій.

Прокоментував заклик Карпова глава асоціації вантажних перевізників та експедиторів Криму Анатолій Цуркін.

"На трасі "Таврида" дуже багато повільно повзуть навантажені вантажівки, які зокрема везуть щебінь для будівництва цієї ж траси, і дуже мало дозволених місць для обгону. Тому водії, які плетуться за вантажівками, практично від безвиході порушують правила. Також машини там часто вилітають із траси, тому що дуже багато технологічних з'їздів, які ніяк не освітлені і не позначені. Тому навіть з дозволеною швидкістю пересуваючись, не кожен водій встигає зреагувати вчасно", – попередив він про небезпеку.

Траса "Таврида"

Траса "Таврида"

Крим. Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Олександр Горний розповів про проблеми з "Тавридою". За словами Горного, це найнебезпечніша траса, яку він бачив.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Не перестаю удивляться, каким отборным дерьмом кормит свою публику Обоз! Одно дело кто заходит сюда чисто поржать над его авторами и икспердами, но кто-то и всерьез все воспринимает. Хотя последние заслужили такое!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
" провал стройки века!" Я подумал- опять Крымский мост! Нет, сейчас другая стройка века- трасса Таврида! Вишь,сколько у них строек века! А я помню, порошенко фельдшерский пункт в селе открывал! "Кому и кобыла - невеста"
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Kuksov Micha, так порох ещё дорожный знак в торжественно открыл на дороге которую турки слепили. так что есть чем гордиться порохобам.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Интересно, я в Крыму такого названия не слышал, а аффторы обоза в неведомых ебенях всё прекрасно слышат.
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