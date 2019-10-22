Допоможе одна фраза: психологиня підказала універсальні слова для примирення подружжя

Вивести сімейну пару зі сварки та послабити емоційну напругу може одна-єдина фраза – "Пам'ятай, ми в одній команді".

Таку думку висловила терапевтка з питань подружнього життя Дженніфер Чапел Марш, пише Huffpost. За її словами, цей вислів перетворить боротьбу між партнерами на реальне вирішення проблеми.

"Найчастіше прості дискусії перетворюються в з'ясування стосунків через те, як люди спілкуються. Фраза: "Пам'ятай, ми в одній команді", – допомагає продемонструвати, що ви подолали емоції, та перериває прагнення перемогти в суперечці", – заявила вона.

Сварка pixabay.com

Чапел вважає, що якщо ця фраза виявиться дієвою, то її повторне вживання згодом стане ще більш ефективним.

"Такі слова можуть нагадати, що це – прецедент для компромісу і порозуміння. Вони також змушують задуматися: "Чому ми так хочемо перемогти в суперечці? Чому нам так складно побачити, що ми в одній команді від самого початку?" – додала психологиня.

Також Марш зазначила, що однією з основних причин сварок є бажання бути почутим своєю другою половинкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нумерологи з'ясували, яким методом дата народження впливає на міцність шлюбу.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!