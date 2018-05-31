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"Допомога з РФ?" Вночі в Донецьк прибули танки і "Гради"

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У центрі окупованого Донецька в ніч на 31 травня з періодичністю в 5-10 хвилин нібито проїздили колони військової техніки.

Про неспокійну ніч повідомили місцеві жителі в соціальних мережах, передають "Ведомости Донбасу".

"Щось всю ніч по Бакинських роз'їжджала техніка. Начебто тихо, а техніку ганяють", "Домовилися в Мінську про відведення - тепер назад всю техніку погнали", - повідомляють користувачі.

Місцева жителька уточнила, що колона техніки рухалася по вулиці Рози Люксембург.

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"По Розі близько 2 години ночі пройшла купа військової техніки. Напевно з РФ прийшла допомога? Темно було, але танки і "Гради" точно роздивилась", - написала вона.

Наразі дана інформація поки не підтверджена в офіційних джерелах.

news.dn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому терористами "ДНР" Донецьку простежується гострий дефіцит бензину.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
терористи "ДНР"воєнна технікасоцмережі
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