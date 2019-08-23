У тимчасово окупованій Горлівці невідомі активісти розповсюдили величезний тираж патріотичних листівок. На них ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін вітає жителів окупованих територій Донбасу з Днем державного прапора України.

Фото листівок із тролінгом окупантів та їхніх посіпак опублікував на своїй сторінці у Facebook Володимир Єлець. "Такі цікаві листівки привозять сьогодні люди з Горлівки. КПВВ Майорське", – написав він.

Зокрема, на листівках зображено портрет Пушиліна з текстом українською мовою такого змісту: "Дорогі земляки! Від щирого серця вітаю вас із Днем державного прапора України. Донецьк – це Україна!".

На іншій варіації вітальних карток зображено національний прапор України і надруковані слова "День державного прапора України – це свято всіх українців".

Патріотичні листівки з Пушиліним у Горлівці Facebook Володимира Єльця

Патріотичні листівки з Пушиліним у Горлівці Facebook Володимира Єльця

Патріотичні листівки на честь Дня прапора України Facebook Володимира Єльця

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів тимчасово окупованого Донецька 16 січня закидали дивними листівками. У них нібито ватажок терористів "ДНР" Пушилін вітає містян із тим, що вони прожили ще один день.

Нагадаємо, що 22 серпня в окупованому Донецьку замість прапорів "ДНР" підняли російський триколор. Ватажок "ДНР" Денис Пушилін у своєму телеграм-каналі заявив, що російський триколор – "найважливіший символ для народу Донбасу".

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