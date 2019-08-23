Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Донецьк — це Україна!" Пушилін раптово з'явився на "бандерівських" листівках

Читати матеріал російською

У тимчасово окупованій Горлівці невідомі активісти розповсюдили величезний тираж патріотичних листівок. На них ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін вітає жителів окупованих територій Донбасу з Днем державного прапора України.

Фото листівок із тролінгом окупантів та їхніх посіпак опублікував на своїй сторінці у Facebook Володимир Єлець. "Такі цікаві листівки привозять сьогодні люди з Горлівки. КПВВ Майорське", – написав він.

Зокрема, на листівках зображено портрет Пушиліна з текстом українською мовою такого змісту: "Дорогі земляки! Від щирого серця вітаю вас із Днем державного прапора України. Донецьк – це Україна!".

Новини
"Вату бомбить!" У Донецьку під носом у окупантів підняли прапор України. Яскраве відео

На іншій варіації вітальних карток зображено національний прапор України і надруковані слова "День державного прапора України – це свято всіх українців".

Патріотичні листівки з Пушиліним у Горлівці

Патріотичні листівки з Пушиліним у Горлівці

Facebook Володимира Єльця

Патріотичні листівки з Пушиліним у Горлівці

Патріотичні листівки з Пушиліним у Горлівці

Facebook Володимира Єльця

Патріотичні листівки на честь Дня прапора України

Патріотичні листівки на честь Дня прапора України

Facebook Володимира Єльця

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів тимчасово окупованого Донецька 16 січня закидали дивними листівками. У них нібито ватажок терористів "ДНР" Пушилін вітає містян із тим, що вони прожили ще один день.

Нагадаємо, що 22 серпня в окупованому Донецьку замість прапорів "ДНР" підняли російський триколор. Ватажок "ДНР" Денис Пушилін у своєму телеграм-каналі заявив, що російський триколор – "найважливіший символ для народу Донбасу".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна Горлівка
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
11
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...