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4 березня • оновлено в 17:03
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Станіслав Асєєв
Станіслав Асєєв
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Украина проиграла войну на Донбассе, регион потерян

13.8т
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Мое мнение относительно оккупированного Донбасса не совпадает с мнением Офиса президента. Все эти тенденции, что мы будем проводить выборы, налаживать коммуникацию, интегрировать территорию… Я думаю, оккупированный Донбасс потерян и чем быстрее мы начнем вести национальный дискурс в этом направлении, тем будет лучше для всей страны. Я не вижу ни одного аргумента у Украины, который бы она предложила России, чтобы та передала нам границу и мы смогли провести выборы и принимать другие политические решения.

Зеленский настаивает на том, что выборы на Донбассе должны пройти после передачи границы. Это означает потерю контроля со стороны России и ее проигрыш в этой войне. Пока что войну проигрываем мы, потому что не можем вернуть контроль над оккупированной территорией. Это если говорить о войне на Донбассе, а не в целом в Украине, чтобы меня правильно поняли. Я говорю, что мы проиграли войну на Донбассе, потому что не можем вернуть эти территории, людей и восстановить власть. Как только нам передадут границу, все изменится в противоположную сторону по отношению к России. Пока этого не произойдет, как следствие, не может быть никаких выборов и политических решений в ту сторону.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Более того там совершенно катастрофическая гуманитарная ситуация, а этот сектор вообще никто не рассматривает. Все ищут политических решений. Но если даже предположить, что завтра мы каким-то чудом получаем контроль над оккупированными территориями, что мы будем делать с десятками тысяч могил так называемых ополченцев, которые там разрастаются с каждым днем? Практически все семьи потеряли мужа, брата, отца на фронте против нашего государства, но остаются жить там. И это не россияне. Россиян, кадровых офицеров и рядовых членов, вывозят в РФ. Все эти могилы - это либо местные, либо добровольцы, которые приезжают из разных частей мира, в том числе, из России.

И даже с этой точки зрения совершенно непонятно, что делать. Если вы потеряли родного человека на фронте, то какие бы политические лозунги не выдвигал господин президент - эти люди его точно не услышат. Я говорю о новом поколении на оккупированном Донбассе – лицеисты - так называемая военная слава "ДНР". Два года назад им было по 15-17, сейчас им 17-19. В школах еще с первых классов ведется пропаганда, что наш дом - это Россия и даже учебники по географии заканчиваются оккупированной территорией, а дальше начинается иностранное государство Украина. Что делать со всеми этими людьми? Эта программа даже не предлагается, потому что даже в Офисе президента не до конца верят, что смогут получить контроль над границей.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Склеивание и сшивание тех глубоких ран, которые существуют в последние годы - пенсией не решается вообще никак. Повторюсь, гуманитарные вопросы будут следовать только когда решится политическая часть – а это получения контроля над Донбассом. Я глубоко сомневаюсь, что у господина Сивохо есть такой развернутый план, как качественно работать с людьми с психологической, ментальной и идеологической точки зрения, чтобы весь этот корабль полностью развернуть в противоположном направлении. Для меня ответов нет.

Да, теоретически это возможно, если РФ не просто передаст нам границу, а возьмет на себя ответственность за произошедшее и вывезет оттуда на свою территорию эти десятки тысяч семей, которые сейчас наполняют первые и вторые армейские корпуса. В одном только Донецке их около 15 тысяч и в Луганске тысяч 12. Плюс к этому еще их семьи, а это еще несколько десятков тысяч людей. Вот если Россия заберет их к себе, тем более, что она выдала им свои паспорта, это будет достойной мерой ее ответственности. Тем ребятам, которые насилуют и пытают людей, я желаю оказаться в РФ, а не в украинской тюрьме. Россия заслуживает того, чтобы они попали на ее территорию, и она наконец увидела, кого вырастила за все эти годы. А мы будем заселять эти территории людьми с проукраинскими взглядами.

Я уже не говорю о тех, кто выехал из самого Донбасса, они уже не вернуться. Я с кем не говорил, никто не хочет. Мол, я туда не поеду. Как я буду жить с человеком, который воевал против меня или моей страны?

Более подробно о войне на Донбассе читайте тут.

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Автор
Станіслав Асєєв Станіслав Асєєв
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Круглов Александр
Круглов Александр
Донбасс Украиной потерян не сейчас, а ещё в 1922 году, когда Ленин насильно присоединил русскую Донецко-Криворожскую республику к Украинской ССР.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Круглов Александр, пролетарскую, которая просуществовала аж 2 месяца
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Andria Viktor
Andria Viktor
Вам,то,что с этого,кисложопые,лучше станете жить?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
До вас только сейчас начало доходить, что Донбасс вам не вернуть ?
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Andria Viktor
Andria Viktor
Dehtyaryov Ilya, да х.. с ним,с этим Донбассом,жизнь продолжается.
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