Донбас мутував, проводити вибори там нереально, – колишня полонянка "ДНР"

Євгенія Йепес-Віньеса вважає, що вибори на Донбасі зараз нереально проводити.

Мешканка Іспанії Євгена Йепес-Віньеса, яку терористи "ДНР" 16 днів тримали в місцевій в'язниці, вважає, що провести вибори на Донбасі через кілька місяців – нереально.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 17 липня. Жінка зазначила, що для регіону потрібен тривалий перехідний період.

"Цей регіон зазнав мутації, змінилася сутність культури. Має бути якийсь тривалий перехідний період. Якщо ми уявимо собі, що він (Донбас) завтра повернеться в Україну, то абсолютно нереально зробити вибори через кілька місяців", – вважає корінна донеччанка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євгенія Йепес-Віньеса приїхала до окупованого російськими найманцями Донецьк по сімейних справах. Жінку затримали за нібито наругу над прапорами Росії і "ДНР". Її 16 днів тримали в тюрмі місцевого "МГБ".