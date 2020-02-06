"Донбас – колонія Росії": Портников пояснив нове кадрове рішення Путіна щодо "ДНР"

Факт призначення колишнього віцегубернатора Іркутської області Володимира Пашкова новим "главою уряду ДНР" свідчить про те, що Росія безперешкодно керує своєю колонією – Донбасом.

Таку думку в своєму блозі для "Еспресо" висловив журналіст Віталій Портников, відреагувавши на заяву прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова про те, що чиновника нібито не делегували.

"Стрєлкова, Бородая та інших російських громадян, які брали участь у нападі на Україну і знищення малайзійського "Боїнга", теж формально ніхто на Донбас не делегував. І всіх" добровольців", набором яких займалися російські військкомати, ніхто на Донбас не делегував. І хлопців із Бурятії, з якими в госпіталі зустрічався Кобзон, ніхто на Донбас не делегував. І самого Кобзона, який навіть перед смертю приймав участь у пропагандистському забезпеченні окупації свого рідного краю, ніхто на Донбас не делегував", – обурився Портников.

Портников пояснив призначення віцегубернатора Путіна в "ДНР"

За словами журналіста, для Кремля, те, що відбувається на Донбасі – природний процес окупації. І оприлюднення прізвища Пашкова – не більше ніж ротаційна випадковість.

"Таких "не делегованих" на Донбасі – вагон і маленький візок. І це зовсім не вагон із вугіллям. Це вагон з окупантами, які крадуть українське вугілля, українські підприємства, українське обладнання, українську землю", – пояснив він.

"У тому й суть ситуації, це призначення – буденність. Те, що Донбас – колонія Росії, це такий же факт, як анексія Криму або визнання Росією "незалежності" Абхазії і Південної Осетії. Кремль нікому нічого не демонструє, не хоче показати , якими будуть його дії, якщо в Києві не підуть на поступки. Нікому в російському керівництві не цікаві ці поступки і надії Зеленського на припинення війни і повернення Донбасу. Російські чиновники просто управляють колонією", – резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянина Пашкова офіційно оголосили "прем'єром ДНР". Його попередник – Олександр Ананченко – тихо зник.

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