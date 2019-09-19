"Донбас і Росія – рідні!" Пропагандист-втікач похвалився паспортом від Путіна

Пропагандист Кремля, політолог із Донбасу Володимир Корнілов похвалився в мережі отриманим громадянством Росії, яке йому надали слідом за паспортом "ДНР".

Відповідне фото розмістив він в соцмережі, на що в своєму Telegram-каналі звернув увагу український політтехнолог Олексій Голобуцький.

"Довгоочікуваний момент! Я громадянин Росії. Сказати, що я цього довго чекав і довго йшов до цього – це нічого не сказати. Розпад моєї Батьківщини в 1991 став для мене трагедією. Я тоді поклявся, що буду працювати над тим, щоб мій рідний Донбас виявився в одній країні з моєю рідною Росією. Дуже сподіваюся, що доживу до моменту, коли два паспорти зіллються в один", – написав Корнілов.

Корнілов похвалився паспортом від Путіна Соцмережі

"Як мало треба людині для щастя! Тобто, він стільки років важко мучився, виявляється, з українським громадянством – поневірявся щоденними ефірами мало не на кожному українському телеканалі, поки благополучно не втік в 2014!" – відреагував Голобуцький.

Він згадав, як колеги "шипіли про "неприйнятну категоричність" і навіть "непрофесіоналізм", коли на ефірі "Свободи слова" він назвав Корнілова в обличчя агентом ФСБ. "Тобто, і я особисто причетний до тяжких поневірянь Корнілова в Україні", – зіронізував Голобуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Корнілов видав фейк про те, що що київський князь Юрій Долгорукий ніколи таким не був, оскільки прийшов в столицю Київської Русі з території нинішньої Росії

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