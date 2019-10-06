"Донбас і Крим мають повернутися!" На вічі озвучили умову Зеленському

Учасники віча на Майдані Незалежності проти узгодження владою "формули Штайнмайера" щодо Донбасу й Криму затвердили 6 жовтня звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.
Як повідомляє "Укрінформ", у заході взяли участь близько 10 тисяч осіб, серед яких були активісти, військовослужбовці, музиканти й звільнений з полону бойовиків Володимир Перлів.
На вічі затвердили звернення до Зеленського
колаж
В кінці зустрічі організатори зачитали підсумкове звернення. Так, українці наполягають на недопущенні капітуляції України перед російською агресією; на ухваленні рішень, які б привели до здачі інтересів країни.
Віче в Києві
Автори звернення закликають Зеленського, Верховну Раду та уряд сформувати і впровадити державну політику щодо РФ на окупованих територіях на підставі чинного закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
"Донбас і Крим мають повернутися до України разом без жодних умов Кремля", – підкреслили на вічі.
Віче на Майдані
Конь_V_Пальтo / Twitter
Більш того, учасники протестів анонсували подібні акції протесту 14 жовтня, в День захисника України.
Віче на Майдані Незалежності в Києві
Конь_V_Пальтo / Twitter
Конь_V_Пальтo / Twitter
Як повідомляв OBOZREVATEL:
реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
РосЗМІ поширили інформацію, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів у Мінську, підписала гучний план щодо Донбасу – "формулу Штайнмаєра".
Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".
1 і 2 жовтня незадоволені підписанням "плану Штайнмаєра" українці вийшли на акції протесту під будівлю Офісу президента і на Майдан Незалежності.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Акції протесту в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".