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6 жовтня • оновлено в 18:15
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"Донбас і Крим мають повернутися!" На вічі озвучили умову Зеленському

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Учасники віча на Майдані Незалежності проти узгодження владою "формули Штайнмайера" щодо Донбасу й Криму затвердили 6 жовтня звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.

Як повідомляє "Укрінформ", у заході взяли участь близько 10 тисяч осіб, серед яких були активісти, військовослужбовці, музиканти й звільнений з полону бойовиків Володимир Перлів.

На вічі затвердили звернення до Зеленського

На вічі затвердили звернення до Зеленського

колаж

В кінці зустрічі організатори зачитали підсумкове звернення. Так, українці наполягають на недопущенні капітуляції України перед російською агресією; на ухваленні рішень, які б привели до здачі інтересів країни.

Віче в Києві

Віче в Києві

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Автори звернення закликають Зеленського, Верховну Раду та уряд сформувати і впровадити державну політику щодо РФ на окупованих територіях на підставі чинного закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Донбас і Крим мають повернутися до України разом без жодних умов Кремля", – підкреслили на вічі.

Віче на Майдані

Віче на Майдані

Конь_V_Пальтo / Twitter

Більш того, учасники протестів анонсували подібні акції протесту 14 жовтня, в День захисника України.

Віче на Майдані Незалежності в Києві

Віче на Майдані Незалежності в Києві

Конь_V_Пальтo / Twitter

"Донбас і Крим мають повернутися!" На вічі озвучили умову Зеленському

Конь_V_Пальтo / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Акції протесту в Києві
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
Формула Штайнмаєра Верховна Рада України
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hunt andres
hunt andres
Может, вам еще и Кемску волость впридачу, айдиоты?)
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bobin robin
bobin robin
лучше бы еще потребовали уменьшение цен на оплату жилья газа и прочей херни что они повыдумывали с воздуха
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bobin robin
bobin robin
приведите порошенка и ко. и казните .. он обещал 1000грн в день в ато
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