Домагаються, знімають штани та мастурбують: провідниці та пасажирки розповіли про насильство у поїздах УЗ

Після інциденту із нападом на жінку у поїзді Маріуполь-Київ, коли чоловік намагався її зґвалтувати і побив, журналісти зібрали історії провідниць, яким непощастило терпіти "залицяння" пасажирів.

Про це йдеться у матеріалі Lb.ua. Журналісти зазначили, що хоча зґвалтування трапляються на залізниці рідко, проте домагання до провідників і пасажирів – часті. Наприклад, у 2018 році пасажир поїзда Ужгород-Лисичанськ повідомив, що провідник займався з ним оральним сексом у вагоні, поки він спав. Постраждалий викликав поліцію, але писати заяву відмовився: поліцейські, за його словами, заявили, що то "йому наснився еротичний сон".

Як пише видання, провідниці найчастіше стикаються з домаганнями з боку одиноких і п’яних чоловіків.

"Їхали з Одеси на Костянтинівку, я заповнювала документи по роботі, була друга ночі, – розповіла Вікторія, провідниця поїзда №92. – Пасажир зайшов у моє службове купе, тупо зняв свої штани і вивалив хазяйство. Я спершу злякалась. Тоді викликала начальника поїзда. Поліція зняла пасажира у Знам'янці, я написала заяву, але безрезультатно – зі мною ніхто не зв'язувався”.

Вікторія розповіла, що в їхньому поїзді провідники-чоловіки намагаються якнайчастіше заглядати до вагонів співробітниць, щоб не було проблем з пасажирами. Також начальник поїзда намагається регулярно робити обхід.

"Пасажир увірвався в моє купе, закрив двері, за секунду роздягнувся і кинув мене на полицю, –розповідає Галина, провідниця поїзда №126. – Мені пощастило, що я набрала номер начальника поїзда, хоча не встигла йому нічого сказати. Він прийшов, витягнув пасажира з купе, поговорив з ним – і на цьому все закінчилося”.

Марія, провідниця поїзда №84 розповіла, що один з її пасажирів роздягнувся по пояс і почав мастурбувати.

“Поїзд на Маріуполь, плацкартний вагон. У мене їхала група дітей і ще декілька пасажирів. На ділянці Волноваха-Маріуполь мужичок, здається, з шостого місця, роздягнувся по пояс і почав мастурбувати. Це побачив провідник, який розносив дітям чай, здійняв кіпіш. Ми загнали онаніста до тамбура, перекрили всі виходи та викликали поліцію. Але через технічні причини поїзд зупинився в полі, і пасажир відкрив тамбур і втік", – розказала жінка.

"Були не домагання, але прямі натяки, скажімо так, – розповів Валентин, провідник поїзда №80. – Якось пасажирка нахабно зайшла до мого купе, сіла поруч, почала щось заливати і мене гладити. Я відморозився. Ще пару разів ловив парочки, які займалися сексом в туалеті поїзда, при цьому не замикаючи дверей".

Аналогічно історії домагань у поїздах є в багатьох пасажирок, пише видання.

Пассажирка Ірина розповіла, що одного разу у поїзді Київ-Львів провідник попросив її зайти до нього у купе за постільною білизною, а потім зачинив двері і почав її цілувати.

"Тільки зайшла, він почав відвішувати солоні жартики, ги-ги, а тоді мене відпихає від дверей, замикає їх і лізе цілуватись. Я пручалася, але відчувала, що слабша і не подужаю його. Той гидкий поцілунок. Запам'ятала на все життя. У голові була думка –треба щось робити, бо буде мені капець. Бачу, на гачку висить фуражка у нього. Кажу: "О-о-о, яка красива фуражка". Він відволікся, напевно, подумав, що рольові ігри будуть. Каже: "Хочеш поміряти?" Я кажу: "Ага". І йду до дверей. Відкриваю і тікаю звідти. На своє місце. Це плацкарт, кругом люди. Більше не чіплявся", – розповіла вона.

Пасажирка Вікторія розповіла, що одного разу у вагоні на її очах чоловік почав задовольняти себе.

“Кілька років тому їхали з подругою у нічному плацкарті. До наших місць підійшов чоловік, зайняв місце поруч і просто на наших очах почав себе задовольняти. Тверезий.Я просто вскочила і побігла до провідниці, почала голосно кричати. Подруга залишилася на місці. Провідниця відразу побігла за мною до наших місць, але поганець тим часом накивав п'ятами до сусіднього вагона", – розповіла Вікторія.

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