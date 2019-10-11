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11 жовтня • оновлено в 13:33
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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
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Долю України вирішують не маси розчарованих, а легіони воїнів

1.6т

Брати і сестри!

Здача кожного метра української землі, политої кров’ю наших побратимів - це саме та "червона лінія", яку переходити ні в якому разі не можна.

Всеукраїнська акція, приурочена до Дня захисника України - це не просто протест незгідних з політикою влади, це - державотворчий чин, це допомога тій же владі у веденні важких міжнародних перемовин, присвячених нашій війні за Незалежність.

Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

І не важливо, що більшість українських громадян дезорієнтовані та деморалізовані. Долю України вирішують не маси розчарованих, а легіони ідейно-мотивованих і вишколених Українських Воінів, для яких гасло "Україна понад усе!" і "Перемога або смерть!" грають першочергову роль в житті.

Акція "Ні капітуляції!" - це теж частина нашої війни за Незалежність, тому, подруги і друзі, мобілізуймося і виходьмо на неї по всій Україні.

Боротьба триває...

Ми варті Перемоги!

Слава Україні!

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Теми
Акції протесту в Києві Майдан проти капітуляції мінські домовленості Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Ярош
Місце
Україна
Теги
війна Майдан протест
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Питон Каа
Питон Каа
Шел пятый год войны с ветряными мельницами... Российских войск шароварники на Донбассе так и не нашли, на свое счастье, поэтому и живы до сих пор... Но шароварники очень упрямы (достоинство ослов) и продолжат свои поиски до победного конца... Сами понимаете какой у них будет конец и кому достанется победа...
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