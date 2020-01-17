"Доїв шуби в шафі Януковича?" Соколова висміяла новорічний спіч Азарова

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво відповіла на пропагандистське новорічне привітання експрем'єр-міністра України Миколи Азарова, котрий втік з країни.

Його фрагмент вона показала в шоу "Вечір з Яніною Соколовою". Зокрема, у своєму спічі колишній соратник Віктора Януковича назвав минулий 2019 рік роком нездійснених надій, а також вдавано засмутився через те, що в рідній країні досі не відновився мир (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).

Телеведуча із сарказмом відреагувала на виступ колаборанта і гостро відповіла йому, роблячи відсилання до фільму "Зоряні війни".

Соколова і Азаров

"Сенсація! Виявляється, шість років тому Україна відправила пілотовану космічну експедицію в Альфа-Центавра. І ось, через шість років, звідти прийшло повідомлення, від нашого космонавта! Колю, ти знайшов там свідоме життя чи там досі дозволена Партія регіонів? Там до тебе добре ставляться? Розуміють твою мову? Повинні розуміти, тому що ти точно не земною розмовляв", – потролила Соколова зрадника України.

Крім того, вона окремо пройшлася по його цинічному співчуттю через продовження війни в Україні. Журналістка нагадала Азарову, з чиєї вини це відбувається.

"Колю-скайвокер, та я сама в шоці, що Палпатин (натяк на президента Росії. – Ред.) живий! Поки він при владі, нашій планеті миру не бачити! Колю, всі у тебе хочуть запитати, звідки ти на х*р взявся? Що, вже доїв всі шуби в шафі Януковича? Зламав зуби об драповий халат? Ти хочеш миру на своїй землі? А на своїй – це на якій? Я не знала, що в Австрії війна. А взагалі ми за тобою сумували. І спеціально для тебе ми зробили подарунок – визнали азірівку другою державною", – продовжила журналістка стьоб над спільником окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

українська письменниця, борчиня за українську мову Лариса Ніцой розкритикувала Азарова, який вибухнув заявою про "виховання в дусі націоналізму" молодого покоління в Україні.

За її словами зрадник влаштував істерику через рішення Міністерства молоді та спорту про виділення у 2020 році 9 млн грн на організацію "Пласт", яку Азаров вважає "армією Бандери і Шухевича".

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