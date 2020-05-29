Если кто не в курсе, в минпропаганды дыныры есть такой алкаш, ну то есть персонаж, как эдик басурин. Это бывший военрук, который рассказывает недоросам о солдатах НАТО, которые если не завтра, то послезавтра точно, хотят штурмовать Донецк и изнасиловать абсолютно всех, кто разговаривает на рюцке языке. Одним словом, персонаж культовый и одиозный.

Правда, за время войны, минпропаганды дыныры пробило дно столько раз, что заявления эдика стакановича басурина смешат не только украинских зрителей, но и выводят из себя вату, в том числе русских наемников и кадровых русских военных, которые их там есть на Донбассе. И, буквально пару месяцев назад, басурину таки настучали по морде. И это был не кто-нибудь, а именно русский. В Донецке. Ща расскажу как все было.

Дано. Ресторан в Донецке, день рождения одного из "полковников" дыныры, которому исполнилось 55 лет. Типа торжество проводили тупо для своих, даже повара не знали, кто в зале, а в роли официантов выступали "офицеры" дыныры. На грандиозной пьянке гуляло более 50 "офицеров" из высшей лиги дыныры, в том числе бывший "министр абароны дыныры" кононов, а также 4 русских куратора, которые были в обяательном порядке приглашены на побухать.

Также на празнык был приглашен эдик шприцович басурин, который приехал на побухать с цветами и конвертом с деньгами, подарком то есть. Ну и кроме вышеназванных будущих грузов-200 на пьянке присутствовали ихтамнеты.

А теперь о прекрасном, о том, как басурину настучал по куполу не кто-нибудь, а самый настоящий русский. Это был довольно молодой парень, который для прикрытия использует "паспорт" дыныры с левыми фио, типа местный шахтер и все такое.

И именно ихтамнету не понравилось то, что эдик военрукович приехал в своем любимом костюме, с погонами "полковника" дыныры. Ихтамнет, изрядно уничтожив водки, начал спрашивать у басурина, откуда, где и за какие заслуги главный по тарелочкам дыныры получил такое звание. Эдик не знал, кто перед ним, поэтому начал верещать в ответ о том, что он танки грыз как барбарис, воевал и кроффь проливал за недореспублику.

Только это басурин сделал зря, ибо ихтамнет прекрасно знал о том, где "воевал" эдик и как он прятался от малейших звуков боя с такими же как он "воинами". Эпичности ситуации добавил тот факт, что среди приглашенных "офицеров" дыныры были те, кто также видел рембу басурина в бою и подтвердил слова ихтамнета.

Дальше начала говорить водка : ихтамнет откровенно крыл матом басурина, эдик пытался отвечать хоть что-то, чтобы не быть опозоренным в одни ворота и при свидетелях. После перепалки, которая происходила как перекрикивание друг друга и музыки, ихтамнет решил вызвать эдика на покурить, чтобы не портить праздник "полковнику".

Басурин согласился и это было его ошибочным решением, ибо не доходя до места, где главный по тарелочкам дыныриец решил поговорить по-мужски с ихтамнетом, эдик огрызнулся потеряшке из рф, мол - ты кто такой и что ты из себя корчишь ? Я вобще-то выше тебя званием, поэтому, рот закрой, сопляк-. Ихтамнет, услышав подобное в свой адрес, долго не думал - он с размашки зарядил эдику прямо в ухо с кулака.

В итоге эдик пролетел по столу как летающая тарелка над Донецком с неграми в лосинах на борту и даже пошел на таран тарелок и стаканов - разбил своим русскоговорящим телом все то, что мешало полету дынырийского космонавта.

Но на этом история не закончилась, басурин оказался упорным и попросил добавки. Басурин встал и словесная перепалка продолжилась, но уже с конкретным публичным унижением "полковника" эдика дынырийского. Как оказалось, ихтамнет прошел горячие точки на россии, поэтому он начал откровенно говорить басурину о том, что, цитирую "если б такой как ты был у меня в подчинении на Кавказе, я б тебя сгноил. Я таких как ты ссыкунов на Кавказе расстреливал за малодушие и никто мне слова не мог сказать". Басурин от таких слов побелел и замолчал как первоклассник, который не выучил урок.

Ихтамнет же не унимался и откровенно поносил эдика, постоянно пытаясь ударить басурина еще несколько раз, но ихтамнеты спасли честь военрука и не дали этого сделать вдв-шнику из рф : оккупанты в числе трех человек просто держали за руки ихтамнета и все закончилось для главного по тарелочкам дыныры легким испугом и прилетом нато-вского снаряда в ухо. В итоге, басурин покинул пьянку через 15 минут, сославшись на занятость[видимо увидел над Макеевкой танки летающие].

Но и даже после ухода эдика с празныка ихтамнет не унимался и во всю русскоговорящую глотку он начал громко рассказывать о том, что, цитирую "ебаным ишакам пораздавали погоны, армия клоунов ряженых, бл*дь".

Только на этом история не закончилась, ибо эдичка оказался обидчивым мальчиком. Во время стычки басурина с ихтамнетом кто-то нажал тревожную кнопку в ресторане. В итоге приехали и полицаи из так называемого ворошиловского ровд, и владелец заведения, где проходила пьянка. Полицаи оказались дотошные и составили акт происшествия - опросили свидетелей, кто кого ударил, почему и зачем.

Также, с подачи эдика, который написал от своего имени заяву на ихтамнета и его связей среди главмакак дыныры, бумагам дали ход. В конечном итоге ихтамнета отправили обратно на россию, ибо очень боялись, чтобы многократно награжденный оккупант не встретился с басуриным еще раз и не оправил эдичку к сталину, используя или подручный предмет, или огнестрельное оружие. Ихтамнет вынужден был сдать документы по части, "паспорт" дыныры и отправиться в сторону страны фанатов гитлера из питера. Конец.

Мораль. Пользуясь случаем, передаю привет мыгыбы дыныры и напоминаю: на пьянке не было ни одного гражданского. Привет, придурки, не шибко устали белочек ловить? Понабирали по объявлению, тьфу, блд

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