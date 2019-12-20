Добровольців та волонтерів лікуватимуть безкоштовно: Рада підтримала ініціативу "ЄС"

У партії "Європейська солідарність" заявили, що домоглася ухвалення закону, який вперше в історії України забезпечить право на безоплатне медичне обслуговування всіх учасників бойових дій, добровольців, співробітниців ЗСУ й волонтерів.

Про це написала народна депутатка з фракції "ЄС" Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook, коментуючи ухвалення Верховною Радою законопроєкту "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни.

"Нарешті конструктивна опозиція отримала заслужену перемогу в боротьбі за права українців – проєкт Закону 1198 ухвалено – 323 "ЗА", – написала Фріз.

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Депутатка повідомила, що відтепер учасники бойових дій на території інших держав, військовослужбовці та працівники ЗСУ, учасники АТО, а головне – добровольці та волонтери, які отримали інвалідність внаслідок війни, матимуть повноцінне право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МОУ, СБУ, СЗРУ, МВС України.

Також вона подякувала парламентарям за підтримку ініціативи "Європейської солідарності".

"Дякую колегам за підтримку та усвідомлення власної ролі як народних обранців у житті наших воїнів-захисників у цей складний для держави період!" – зазначила Фріз.

Facebook \ Ірина Фріз

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає приведення чинної системи військових звань Збройних сил відповідно до стандартів НАТО.

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