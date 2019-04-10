"Добро переможе!" Принижена в ПАРЄ Скабєєва пригрозила українцям покаранням

Опальна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва заявила, що українського журналіста Сергія Сидоренка нібито покарали в ПАРЄ за січневий конфлікт.

Про це росіянка написала в своєму Telegram-каналі, додавши: "Добро все-таки перемагає зло".

Скабєєва стверджує, що Сидоренко "бешкетував, штовхався, грубіянив і заважав працювати" російським пропагандистам, а також нібито заявив: "Ну штовхнув я Скабєєву, ну і що, – зробив це абсолютно свідомо, вибачатися не буду".

Журналістка також написала, що за українця нібито заступився позафракційний депутат Борислав Береза, якого назвала "подільником" колишнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.

"Береза сказав: "Не бійся, нічого тобі за це не буде", – стверджує пропагандистка.

Telegram-канал Скабєєвої

"Сидоренка попросили в ПАРЄ не приїжджати, а також "із ним провели сувору розмову, під час якої він вирішив вибачитися". Про це мені особисто розповів Даніель Холтген – заступник генерального секретаря Ради Європи", – написала Скабєєва.

Нагадаємо:

У кулуарах Парламентської асамблеї Ради Європи 24 січня Береза та інші представники України заступилися за першого віце-спікера Ірину Геращенко, коли Скабєєва намагалася зірвати спілкування української делегації з журналістами.

Кадиров у відповідь на це розмістив гнівний пост, у якому пригрозив Березі, що "знайдеться справжній чоловік, який вліпить йому дзвінкий ляпас". Береза знайшов, чим відповісти на погрози.

Викликав українця на дуель і сенатор від Рязанської області Ігор Морозов.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно українська журналістка Яніна Соколова затролила Ольгу Скабєєву за надмірний інтерес до виборів в Україні та викликала її на дебати.

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