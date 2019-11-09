Доба без допомоги: з українцями сталася НП в аеропорту Рима

У столиці Італії Римі близько сотні українських пасажирів більше 10 годин змушені знаходиться в аеропорту, їх рейс в Україну відкладався. При цьому серед постраждалих є маленькі діти.

Про це у своєму Facebook повідомляє пасажирка Тетяна Андрющенко. За її словами, трохи більше 130 пасажирів, переважно українці, не могли вилетіти з римського аеропорту Фьюмічіно вже з 9 ранку п'ятниці, 8 жовтня. Весь цей час пасажири знаходились у залі очікування.

"За місцевим часом близько 11 години вечора, нам повідомили, що черговий рейс скасували. Що робити — ніхто не знає. Дзвонили в посольство, нам сказали, що зараз кожен сам собі консул, ніхто не хоче допомогти. Хочуть вигнати з гейта, щоб ми тут не були кісткою в горлі ", — заявила пасажирка, а також додав, що рейс здійснювала італійська компанія Ernest Airlines.

При цьому одній з дівчат-пасажирів стало погано, а співробітники аеропорту зголосилися допомогти їй тільки після приїзду на місце місцевої поліції. У підсумку, після майже 24-годинного очікування Тетяна змушена разом ще з кількома пасажирами повертатися в Україну через Варшаву (Польща).

"При цьому тільки о 4 годині ранку частина людей отримали квитки Рим-Харків, вони проходять посадку", — підкреслила Андрющенко.

Що буде з рештою пасажирів і коли вони зможуть повернутися додому — поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська авіакомпанія "Мотор-Січ" залишила голодними з десяток пасажирів рейсу, в тому числі і маленьких дітей.

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