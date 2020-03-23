До України в'їхав заражений коронавірусом

До України протягом доби в'їхало понад 15 тисяч осіб, серед яких був один заражений коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

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"У пункті пропуску "Бориспіль" при оформленні на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття. Всі служби діяли відповідно до алгоритму. Чоловікові провели експрес-тест, який показав позитивний результат і підтвердив захворювання на коронавірус", – йдеться в повідомленні.

Прикордонники додали, що зараженого відразу доставили в інфекційне відділення лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня коронавірус накрив вже більше 180 країн. В Україні виявлено вже 73 випадки зараження.

У МОЗ розповіли, що в Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає в протистоянні COVID-19 не тільки попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби.

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