До України повернуться дощі та вдарять заморозки: синоптикиня дала прогноз на вихідні

У найближчі вихідні, 23-24 травня, в Україні очікується хмарна й прохолодна погода, подекуди із дощами.
До того ж уже цієї ночі в країні можливі заморозки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, в суботу дощі випадуть у центрі, подекуди на півночі, у південній частині, та на Харківщині. Водночас на Запоріжжі, Луганщині, Донеччині, Миколаївщині без значних опадів. А зовсім сухо й навіть сонячно буде на заході країни.
А ось уже у неділю західні області знову накриє атмосферним фронтом із дощами. Крім цього, 24 травня невеликі дощі ймовірні у східній частині країни, в Дніпрі з районами та Запоріжжі.
Тоді як вздовж смуги Чернігів – Київ – Кропивницький – Одеса суттєві опади малоймовірні.
Температура повітря загалом по країні залишатиметься низькою. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +3…+8 градусів, хоча в ніч на 23 травня навіть ймовірні заморозки на заході, півночі та в центрі. У денні ж години повітря по Україні прогріється лише до +11...+17 градусів.
Карта погоди в Україні
Facebook/Наталія Діденко
Синоптикиня додала, що в Києві у вихідні серйозних дощів не повинно бути. У столиці вночі буде холодно – лише +3…+6, а вдень до +12…+16 градусів.
Вітер же поки що залишається північно-західним, поривчастим, "колючим і некомфортним".
Карта погоди в Україні
Facebook/Наталія Діденко
"Тому у вихідні одягайтеся в кілька ярусів, щоб можна було легко зняти щось верхнє, як раптом визирне сонце, і так же легко знову одягнути. Парасолі, осінні черевики, маски, темні окуляри, шапки, каптури", – порадила Діденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами кліматологині Надії Максименко, незважаючи на аномально теплу зиму, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за словами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.
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