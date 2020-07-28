До України повернеться 40-градусна спека: коли вона спаде

Спека в Україні протримається до початку серпня. Фото khersonline.net.

Погода в Україні до початку серпня буде спекотною, місцями температура повітря сягатиме 40 градусів.

Найспекотніше буде на сході країни, де очікується +36+39, повідомляється в сюжеті телеканалу "24 Україна".

На заході і півночі буде трохи прохолодніше – до 30 тепла.

Спекотна погода протримається до початку серпня, а потім підуть дощі з грозами.

Зі свого боку сімейна лікарка Віта Олещенко рекомендувала не перебувати на вулиці з 12:00 до 16:00 під час спеки, оскільки саме в цей час сонце найбільш активне.

Також вона порадила носити натуральний одяг світлих тонів, який добре відбиває сонячне світло, і користуватися сонцезахисними кремами, особливо людям зі світлим типом шкіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала дощі в деяких регіонах України 29 липня.