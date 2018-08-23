"До сліз": Зеленський зворушив українців словами про бійців ЗСУ і героїв Майдану

Відомий актор, шоумен і телеведучий Володимир Зеленський зворушив українців словами про загиблих на Донбасі бійців ЗСУ та активістів Майдану.

На сторінці в Instagram і YouTube-каналі студії "Квартал 95" опублікований фрагмент із третього сезону серіалу "Слуга народу", де Зеленський, виконуючи роль президента України Василя Голобородька, звернувся до "державних службовців".

Герой Зеленського привітав їх із Днем Незалежності та подарував годинники з іменами українців, які загинули на Майдані та Донбасі - держслужбовці такому сюрпризу не зраділи.

"На цьому годиннику імена тих людей, хто загинув на Майдані. Імена тих, чиє ім'я в боротьбі за незалежність зупинилося назавжди. Я б дуже хотів, щоб ви, приймаючи кожен раз закони або відпускаючи бандитів під заставу, беручи або даючи хабарі, або жонглюючи тарифами, дивилися на ці годинники і пам'ятали, завдяки кому ви тут, для чого і чи надовго", - сказав герой Зеленського.

Це відео різко стало набирати популярність у мережі. Коментатори відзначили, що їх "взяли за душу" слова Зеленського, а деякі навіть закликали актора взяти участь у президентських виборах 2019 року.

"Володимире, красиво сказано", "Сильно", "Аж до сліз", "Супер!" "Красунчик", "Це сила", "До мурашок пробирає", "Іди, будь ласка, в президенти, стань нашим лідером!" - пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський разом із відомим музикантом Святославом Вакарчуком згідно з результатами свіжих соцопитувань мають досить високі президентські рейтинги, проте самі ще не оголосили про рішення піти на вибори.