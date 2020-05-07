З Дніпра до Одеси евакуювали 12 військовослужбовців Збройних сил України, які отримали поранення під час бойових дій на Донбасі.
Четверо з них перебувають у важкому стані, повідомив у Facebook волонтер Андрій Танцюра (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
В Одесу прибув борт із 12 пораненими бійцями ЗСУ
Андрій Танцюра/Facebook
Бійців лікуватимуть у військовому клінічному центрі Південного регіону.
"Зустріли борт! 12 хлопців, із них 4 важких. Мінно-вибухові травми, поранення очей, грудної клітини ... соматичні хворі", – зазначив Танцюра.
В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ
Андрій Танцюра/Facebook
В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ
Андрій Танцюра/Facebook
В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ
Андрій Танцюра/Facebook
В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ
Андрій Танцюра/Facebook
В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ
Андрій Танцюра/Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії 7 травня влаштували масований обстріл українських військовослужбовців на Донбасі, застосувавши безпілотник і важку артилерію. Поранення отримали шестеро бійців ЗСУ.
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