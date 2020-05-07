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8 травня • оновлено в 01:53
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До Одеси прибув борт із 12 пораненими бійцями ЗСУ. Фоторепортаж

1.5т
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З Дніпра до Одеси евакуювали 12 військовослужбовців Збройних сил України, які отримали поранення під час бойових дій на Донбасі.

Четверо з них перебувають у важкому стані, повідомив у Facebook волонтер Андрій Танцюра (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

В Одесу прибув борт із 12 пораненими бійцями ЗСУ

В Одесу прибув борт із 12 пораненими бійцями ЗСУ

Андрій Танцюра/Facebook

Бійців лікуватимуть у військовому клінічному центрі Південного регіону.

"Зустріли борт! 12 хлопців, із них 4 важких. Мінно-вибухові травми, поранення очей, грудної клітини ... соматичні хворі", – зазначив Танцюра.

В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ

В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ

Андрій Танцюра/Facebook

В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ

В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ

Андрій Танцюра/Facebook

В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ

В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ

Андрій Танцюра/Facebook

В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ

В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ

Андрій Танцюра/Facebook

В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ

В Одесу прибув борт з 12 пораненими бійцями ЗСУ

Андрій Танцюра/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії 7 травня влаштували масований обстріл українських військовослужбовців на Донбасі, застосувавши безпілотник і важку артилерію. Поранення отримали шестеро бійців ЗСУ.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Одеса
Теги
військові Збройні сили України
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