До Кримського мосту раптово стягнули вертольоти: в мережу потрапили фото

У мережу потрапили фото, на яких відобразили перетягування вертольотів на Кримському мосту.

Знімки, на яких видно техніку, яка перевозиться вантажним автомобілем на одній з розв'язок моста, в своєму Twitter розмістила блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

"З Керчі тягнуть. Два вертольоти. На свій край від моста", – написала вона під фото.

Стягування вертольотів до Кримського мосту Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

Стягування вертольотів до Кримського мосту Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

З Керчі тягнуть

два вертольоти

На свій край від моста pic.twitter.com/qeLBCcDdmy - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 5, 2019

У коментарях користувачі припустили, що окупанти займаються мародерством.

Скріншот Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля Кримського моста виявили три величезні авіаційні осколкові бомби, а також одну гранату часів Другої світової війни.

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