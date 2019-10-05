До Кримського мосту раптово стягнули вертольоти: в мережу потрапили фото

У мережу потрапили фото, на яких відобразили перетягування вертольотів на Кримському мосту.
Знімки, на яких видно техніку, яка перевозиться вантажним автомобілем на одній з розв'язок моста, в своєму Twitter розмістила блогерка RoksolanaToday&Крим25%.
"З Керчі тягнуть. Два вертольоти. На свій край від моста", – написала вона під фото.
Стягування вертольотів до Кримського мосту
Twitter RoksolanaToday&Крим25%.
Стягування вертольотів до Кримського мосту
Twitter RoksolanaToday&Крим25%.
З Керчі тягнуть- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) October 5, 2019
два вертольоти
На свій край від моста pic.twitter.com/qeLBCcDdmy
У коментарях користувачі припустили, що окупанти займаються мародерством.
Скріншот
Twitter RoksolanaToday&Крим25%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля Кримського моста виявили три величезні авіаційні осколкові бомби, а також одну гранату часів Другої світової війни.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!