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6 жовтня • оновлено в 18:00
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До Кримського мосту раптово стягнули вертольоти: в мережу потрапили фото

27.3т Читати матеріал російською

У мережу потрапили фото, на яких відобразили перетягування вертольотів на Кримському мосту.

Знімки, на яких видно техніку, яка перевозиться вантажним автомобілем на одній з розв'язок моста, в своєму Twitter розмістила блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

"З Керчі тягнуть. Два вертольоти. На свій край від моста", – написала вона під фото.

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"Просто ще не сезон": у мережі показали нові фото Кримського мосту

Стягування вертольотів до Кримського мосту

Стягування вертольотів до Кримського мосту

Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

Стягування вертольотів до Кримського мосту

Стягування вертольотів до Кримського мосту

Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

У коментарях користувачі припустили, що окупанти займаються мародерством.

Скріншот

Скріншот

Twitter RoksolanaToday&Крим25%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля Кримського моста виявили три величезні авіаційні осколкові бомби, а також одну гранату часів Другої світової війни.

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Тег
Кримський міст
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Так из-за этого мост просел? Ну , и тупые в Роксолане от цээрушной Крымреалии! Тянут вертолёты на материк, может для ремонта - событие роксолановского масштаба! ДБЛ, БЛДЬ!!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Стянут", "тянут", "на свой край моста"... Пиздец журналистика.
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Савченко Александр
Савченко Александр
Джонсон Саймон Ф., регулярно смотришь, вислоухий ?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Аполлон Безобразов, Безобразный,конечно настоящая "журналистика" начинается и заканчивается нацентральных расейских каналах,где "рубят правду" матом,не стесняясь...хехе
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
"Стягивание вертолётов"... Просто конгениальное словосочетание )))
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2 из 4 ответов | показать все
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Джонсон Саймон Ф., А ты че хехекаешь дырявое?Любое движение,даже пальцем вызывает боль в дупе?Купи вазелину шалунишка.
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Александрович Борис
Александрович Борис
Джонсон Саймон Ф., вынь со рта, хе-хе
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