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До чого тут футбол? Мережу зворушило фото родини льотчика збитого Іл-76

6.8тЧитати новину російською

Соціальні мережі зворушило фото сім'ї загиблого під час катастрофи збитого терористами Іл-76 на Донбасі у 2014 році льотчика Костянтина Могилка.

Так, на опублікованому у Facebook Дмитром Муравським знімку зображені дружина і двоє дітей льотчика, а замість нього між дружиною і дочкою висить його пальто.

"Ви запитаєте, до чого футбол? Його літак був збитий російською ракетою в ці дні чотири роки тому. Загинули 5 членів екіпажу. Командував вбивцею - кадровий співробітник ФСБ Росії. Переглядаючи в телевізорі трансляцію з Росії, згадайте очі цього хлопчика. Його батько не встиг прищепити любов до футболу. Він не буде дивитися з вами цей чемпіонат!" - написав автор поста.

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Під фото буквально за кілька хвилин з'явилося більше тисячі реакцій і репостів користувачів мережі.

Нагадаємо, 14 червня 2014 при заході на посадку в аеропорт Луганська терористами з ПЗРК був збитий Іл-76, на борту якого перебували 49 українських військовослужбовців (40 десантників 25-ї аеромобільної бригади та 9 членів екіпажу).

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Теми
Російсько-український конфліктАТО на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіКатастрофа Іл-76 у Луганську
Місце
Україна
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