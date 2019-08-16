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До +8: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

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В Україні 16 серпня сухо, тільки місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Так, погода зіпсується на сході країни. Вітер буде переважно північно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура у східних, Херсонській, Запорізькій областях вночі 15-20°, вдень 25-30°; на решті території вночі 11-16°, у західній частині місцями 8-10°, вдень 20-25°.

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Похолодання в Україні

Похолодання в Україні

Ілюстрація

У Києві 16 серпня також без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

До +8: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптична ситуація в Україні поки не змінюється. Кінець робочого тижня, 16 серпня, буде свіжим і місцями хмарним, спека утримається лише на півдні.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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