Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

До +8: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

638 Читати матеріал російською

Серпень почнеться в Україні з сухої погоди і істотного похолодання до +8 вже в першу ніч.

Про це попередили в Укргідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, у четвер, 1 серпня, опадів не буде. Однак вночі очікується різке похолодання: у західних, північних, центральних і східних областях стовпчики термометра опустяться до 8-12 градусів тепла.

На півдні, а також у Закарпатській та Чернівецькій областях вночі очікується +16-19, а в Криму +19-21.

Новини
Температура падатиме щодня: з'явився прогноз погоди в Києві на тиждень
До +8: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Скріншот

До +8: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Корреспондент.net

Вдень +18-22 буде в північних, частині центральних і східних областей. На півдні і в Закарпатській області збережеться тепла погода – від 26 до 30 градусів тепла. На решті території очікується +23-25.

У п'ятницю, 2 серпня, північні і західні регіони накриють дощі з грозами. На решті території буде сухо. По всій країні буде +22-24, на півдні очікується +26-28.

До +8: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Скріншот

На вихідних, 3-4 серпня, дощі з грозами знову очікуються по всій Україні. Практично у всіх регіонах прогнозують температуру від 23 до 25 градусів із позначкою "плюс".

До +8: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Синоптики дали докладний прогноз на серпень. За їхніми розрахунками, серпень буде сонячним і дуже спекотним.

  • Народний синоптик Леонід Горбань дав протилежний прогноз погоди на серпень. Він заявляв, що цей місяць в Україні буде не таким спекотним, як липень.

  • За прогнозом народного синоптика Наталії Діденко, до кінця липня в Україні збережеться спекотна погода, місцями температура досягне 30 градусів вище нуля. Але вже на початку серпня на зміну прийде похолодання.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel