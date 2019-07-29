До +8: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Серпень почнеться в Україні з сухої погоди і істотного похолодання до +8 вже в першу ніч.
Про це попередили в Укргідрометцентрі.
За прогнозами синоптиків, у четвер, 1 серпня, опадів не буде. Однак вночі очікується різке похолодання: у західних, північних, центральних і східних областях стовпчики термометра опустяться до 8-12 градусів тепла.
На півдні, а також у Закарпатській та Чернівецькій областях вночі очікується +16-19, а в Криму +19-21.
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Корреспондент.net
Вдень +18-22 буде в північних, частині центральних і східних областей. На півдні і в Закарпатській області збережеться тепла погода – від 26 до 30 градусів тепла. На решті території очікується +23-25.
У п'ятницю, 2 серпня, північні і західні регіони накриють дощі з грозами. На решті території буде сухо. По всій країні буде +22-24, на півдні очікується +26-28.
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На вихідних, 3-4 серпня, дощі з грозами знову очікуються по всій Україні. Практично у всіх регіонах прогнозують температуру від 23 до 25 градусів із позначкою "плюс".
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Синоптики дали докладний прогноз на серпень. За їхніми розрахунками, серпень буде сонячним і дуже спекотним.
Народний синоптик Леонід Горбань дав протилежний прогноз погоди на серпень. Він заявляв, що цей місяць в Україні буде не таким спекотним, як липень.
За прогнозом народного синоптика Наталії Діденко, до кінця липня в Україні збережеться спекотна погода, місцями температура досягне 30 градусів вище нуля. Але вже на початку серпня на зміну прийде похолодання.
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