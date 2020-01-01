До 51 тис: в Україні підвищили шраф для п'яних водіїв

З 1 січня 2020 року в Україні вступили в силу нові штрафні санкції для водіїв, які керують транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного або інших видів сп'яніння.

Як повідомляє РБК, якщо нетверезий водій "попадеться" правоохоронцям, то йому доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. Таку людину також позбавлять прав на термін до 3 років.

Повторне правопорушення загрожує водієві штрафом у розмірі 51 тисячі гривень. Відзначається, що стан сп'яніння вважатиметься кримінальним правопорушенням зі спрощеним досудовим розслідуванням.

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Виходячи з цього, якщо порушник чинить опір або намагається втекти, правоохоронці зможуть затримати його на 72 години. Також, якщо нетверезий чоловік намагається завдати шкоди собі чи оточуючим, він може бути затриманий на 24 години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні планують посилити штрафи для водіїв, які вчинили наїзд на людину, а також низку інших. Законопроєкт незабаром буде направлений до Верховної Ради.

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