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17 вересня • оновлено в 05:59
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До +5: синоптики пообіцяли різке похолодання в Україні

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В Україні у вівторок, 17 вересня, очікується місцями невеликий, помірний дощ.

Сухо буде тільки у південній частині країни, повідомляє Укргідрометцентр. Більш відчутні опади прогнозуються у Карпатському регіоні

Температура повітря вночі 5-10°, удень 12-17°; у південній частині вночі 11-16°, удень 19-26°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень близько 10°.

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Дощі і холод: синоптик заявила про різке погіршення погоди в Києві

Похолодання в Україні

Похолодання в Україні

Ілюстрація

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві у вівторок переважно без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 15-17°.

До +5: синоптики пообіцяли різке похолодання в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у найближчі дні в Україні очікується істотне похолодання, а на наступному тижні у Карпатах навіть можливий мокрий сніг.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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