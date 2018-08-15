До +36: синоптики пообіцяли посилення спеки в Україні

У середу, 15 серпня, в Україні пройдуть дощі, проте в деякі регіони знову прийде пекельна спека - температура підніметься до +36.

Зокрема опади очікуються на заході країни. Там стане прохолодно - +24 +26. Також прогнозуються і сильні грози. Вітер західний, 3-8 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

На півночі спека не відступить - прогнозують +28 +34. Вітру практично немає, від 3 до 8 м/с, південно-західний. Вночі температурний мінімум буде триматися на рівні 16-18 градусів тепла.

Трохи спекотніше стане на Півдні - +30 +36 градусів. Вітер східний та східно-південний. Мінлива хмарність. Температура вночі теж підвищиться - +19 +23 градусів.

На сході України та сама змінна хмарність та практично південна спека, + 33... + 35 градусів. Вночі - +13 +20 градусів. Дощу тут доведеться чекати ще кілька днів. Вітер східний, 3-8 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народні синоптики спрогнозували, що спекотна погода в Україні вже до вихідних відчутно спаде, можливі дощі. Початок осені також очікується дощовим.