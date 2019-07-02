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До +35: синоптики пообіцяли нову хвилю спеки в Україні

1.3тЧитати матеріал російською

У вівторок, 2 липня, в Україні буде, як і раніше, жарко, місцями все ж очікуються опади.

Так, синоптики прогнозують вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, короткочасні дощі, грози; на решті території – сухо, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°, на півдні, сході та в Дніпропетровській області 30-35°.

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Погода в Україні

Погода в Україні

"Подробиці"

У Києві 2 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 26-28°.

До +35: синоптики пообіцяли нову хвилю спеки в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2019 року українців чекає спекотна погода. Причому, рівень градуса в цьому році знову поб'є рекорди.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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