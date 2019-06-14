До +33: синоптики уточнили спекотний прогноз по Україні

В Україні в п'ятницю, 14 червня, в поле підвищеного атмосферного тиску збережеться спекотна і переважно суха погода.

Опадів не прогнозується, лише вдень на крайньому заході короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний (на півдні та сході – північно-східний), 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 15-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 28-33°; у Сумській, Харківській і Луганській областях вночі 13-18°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-27°.

Спека в Україні "Українські новини"

У Києві 14 червня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України у вихідні дні, 15-16 червня, збережеться суха і спекотна погода.

В Україні в червні і липні прогнозується аномальна спека, повітря буде прогріватися вище 30 градусів

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