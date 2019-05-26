ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

До +31: синоптики дали "аномальний" прогноз на початок тижня

4.9тЧитати матеріал російською

У період із 26 по 30 травня в Україні слід очікувати мінливу хмарність та короткочасні грози, а температура повітря підніметься до +31°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, сонце змінить дощі вже в кінці майбутнього тижня.

Так, у неділю, 26 травня, на Лівобережжі вдень і місцями в західних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Повітря вночі прогріється до 10-15 °, вдень – до 20-25 °.

Новини
Дощі відступлять: з'явився обнадійливий прогноз погоди по Україні
До +31: синоптики дали "аномальний" прогноз на початок тижня

У понеділок, 27 травня, і вівторок, 28 травня, збережеться мінлива хмарність. "Без опадів, лише вдень 27 травня у західних, північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, протягом 28 травня в західних областях грозові дощі, в Карпатському регіоні місцями значні дощі", – пообіцяли синоптики.

До +31: синоптики дали "аномальний" прогноз на початок тижня

Вітер західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, 27 травня у західних областях 8-13°; вдень в Україні 24-29°.

До +31: синоптики дали "аномальний" прогноз на початок тижня

У середу, 29 травня, грозові дощі накриють західні області, решта ж регіонів очікує сонце і незначні опади.

До +31: синоптики дали "аномальний" прогноз на початок тижня

У четвер, 30 травня, в західних, центральних і північних регіонах короткочасні дощі. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, у центральних і східних областях до 31°.

До +31: синоптики дали "аномальний" прогноз на початок тижня

Мінлива хмарність очікується і в Києві. 26 травня в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура в Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°, в області – вночі 10-15°, вдень 20-25°.

27-28 травня в Києві прогнозують короткочасний дощ і грозу. Вітер західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

29-30 травня в столиці переважно без опадів, лише вдень 30 травня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

До +31: синоптики дали "аномальний" прогноз на початок тижня

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України до кінця травня повсюдно прогнозуються короткочасні дощі та грози. 26 травня – на Лівобережжі та Прикарпатті, 27 травня – в східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються зливи.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки