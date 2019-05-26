До +31: синоптики дали "аномальний" прогноз на початок тижня

У період із 26 по 30 травня в Україні слід очікувати мінливу хмарність та короткочасні грози, а температура повітря підніметься до +31°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, сонце змінить дощі вже в кінці майбутнього тижня.

Так, у неділю, 26 травня, на Лівобережжі вдень і місцями в західних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Повітря вночі прогріється до 10-15 °, вдень – до 20-25 °.

У понеділок, 27 травня, і вівторок, 28 травня, збережеться мінлива хмарність. "Без опадів, лише вдень 27 травня у західних, північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, протягом 28 травня в західних областях грозові дощі, в Карпатському регіоні місцями значні дощі", – пообіцяли синоптики.

Вітер західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, 27 травня у західних областях 8-13°; вдень в Україні 24-29°.

У середу, 29 травня, грозові дощі накриють західні області, решта ж регіонів очікує сонце і незначні опади.

У четвер, 30 травня, в західних, центральних і північних регіонах короткочасні дощі. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, у центральних і східних областях до 31°.

Мінлива хмарність очікується і в Києві. 26 травня в столиці без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура в Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°, в області – вночі 10-15°, вдень 20-25°.

27-28 травня в Києві прогнозують короткочасний дощ і грозу. Вітер західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

29-30 травня в столиці переважно без опадів, лише вдень 30 травня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України до кінця травня повсюдно прогнозуються короткочасні дощі та грози. 26 травня – на Лівобережжі та Прикарпатті, 27 травня – в східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються зливи.

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