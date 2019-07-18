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До +30: синоптики заявили про повернення спеки в Україну

5.1т Читати матеріал російською

В Україні в четвер, 18 липня, буде сухо майже у всіх регіонах. Крім того, поступово почне повертатися спека.

Так, лише вдень у північних, Волинській та Рівненській областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м / с, передає Укргідрометцентр.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 20-25°, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях 25-30 ; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

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Погода в Україні почне змінюватися: прогноз на 18 липня від ObozTV

Спека в Україні

Спека в Україні

Ілюстрація

У Києві 18 липня буде прохолодна погода, можливі періодичні дощі і грози. Максимальна температура складе +23, швидкість вітру може піднятися до 13 метрів в секунду.

До +30: синоптики заявили про повернення спеки в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що погода в Україні у першій половині вересня 2019 року буде досить теплою, проте в 20-х числах синоптики прогнозують різке похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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