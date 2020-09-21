До +30 і тумани: синоптикиня дала прогноз погоди на вівторок

Погода у вівторок, 22 вересня, по всій території України буде сухою та ясною, що спричинено антициклоном.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, вітер буде переважно південних напрямків, окрім сходу, там він очікується північно-західний.

Крім того, зранку та ввечері по всій території країни прогнозують туман. Видимість на дорогах може погіршитися до 300-500 метрів.

Температура повітря протягом дня очікується від +22 до +27 градусів. Упродовж тижня вона досягне +25..+29 градусів. Водночас на півдні прогнозують до +30 градусів.

У Києві завтра очікується сонячна та тепла погода з денною температурою повітря до +25 градусів.

До того ж синоптикиня додала, що найближчі дощі передбачаються у неділю на заході України, у понеділок до опадів приєднається південь, а вже в середу, 30 вересня, дощі пройдуть на значній частині території України.

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