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До +28: вчені дали аномально теплий прогноз по Україні

9.1тЧитати матеріал російською

Весна в Україні буде помітно теплішою, ніж зазвичай, проте квітень розпочнеться з похолодання.

Про це розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова на конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

У кінці березня – на початку квітня вчені пообіцяли короткочасне зниження температури. Відзначається, що можливі навіть заморозки.

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"Орієнтовно з 10 по 20 квітня температура буде підніматися вище норми, до +28°, але в разі хмарності температура може бути трохи нижчою – до +20-22°", – дала прогноз Мартазінова.

Квітень порадує українців середньою місячною температурою на 2 градуси вище норми. У різних регіонах стовпчики термометрів покажуть від 9 до 11 градусів тепла.

"На початку травня також буде зберігатися висока температура, а після 20 числа очікується похолодання з опадами, шквальними вітрами і, можливо, градом. На початку червня буде тривати не дуже тепла погода з можливими опадами", – попередила вона.

До +28: вчені дали аномально теплий прогноз по Україні

При цьому, в травні температура також підніметься на 2-3 градуси вище звичайного. На заході прогнозують 15-17 градусів тепла, а на решті території очікують 17-18 градусів зі знаком "плюс".

Відзначається також, що кількість опадів буде поступово скорочуватися, і в цілому в квітні їх буде не багато, особливо, з другої половини місяця. З середини травня норма опадів стабілізується і збережеться до середини червня на рівні 1-2 міліметри в день.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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