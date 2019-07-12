До +26, дощі і грози: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

В Україні у п'ятницю, 12 липня, вночі істотних опадів не очікується, вдень можливі короткочасні дощі, грози.

"Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°, вдень 18-23°, на півдні та сході країни до 26°, у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°", – повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві та області вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, у Київській області також можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні Sputnik

Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 20-22°, на Київщині вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика, у другій половині наступного тижня (15-21 липня) в Україні відновиться комфортна погода.

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