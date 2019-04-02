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Заморозки, дощ і +24°: народний синоптик дав прогноз на квітень в Україні

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В Україні на початку квітня прийде похолодання аж до заморозків, проте в другій половині місяця очікується різке потепління до +24°.

Детально про те, яка погода очікується в Україні у квітні, розповів у ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань.

За словами синоптика, на початку квітня на 3-4 дні прийде похолодання.

"Нічні температури по північних і центральних областях опустяться до 0. По північних областях доходитиме навіть до мінусових температур -1...-2. А денні температури +8...+9. А починаючи з 6 до 12 квітня денні температури будуть підніматися до +18...+20 градусів", — розповів він.

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"У період з 7 по 9 квітня очікується підхід циклону, буде дощ. Потім — невелике зниження температур до 14-15 квітня. Денні температури будуть близько +12...+14 по північних областях. По центру України буде на 2-3 градуси тепліше", — повідомив Горбань.

За його словами, на Вербну неділю прийде похолодання, вітряна погода, можливі дощі.

Народний синоптик зазначив, що перед Великоднем потеплішає до +22...+24, і така погода буде до кінця місяця. "Опади прораховуються на другу половину дня на Великдень. Кінцівка квітня — без опадів", — додав він.

Заморозки, дощ і +24°: народний синоптик дав прогноз на квітень в Україні

golos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Українському науково-дослідному метеорологічному інституті дали прогноз погоди в Україні до кінця весни.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПрогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Теги
погодасиноптик
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