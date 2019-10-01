До -23! Синоптики розповіли про сувору погоду у жовтні

Синоптики Укргідрометцентру дали прогноз на жовтень 2019 року в Україні.

Так, вони вказали середню місячну температуру і кількість опадів у другому місяця осені. Дані опубліковані на їхньому сайті.

"Середня місячна температура передбачається 7-12°, у гірських районах 6-7° тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 32-65 мм, у гірських районах місцями 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень", – йдеться у повідомленні.

Сувора осінь в Україні Ілюстрація

При цьому також описана кліматична картина жовтня загалом. Зокрема зазначено, що заморозки у першій половині жовтня – явище звичайне.

"Абсолютний максимум температури 25-35° тепла, у гірських районах 18-24° тепла; абсолютний мінімум 5-16° морозу, у Карпатах, північних, східних і центральних областях місцями 18-23° морозу", – розповіли синоптики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 1 жовтня, на територію України із Західної Європи переміститься вологе і більш прохолодне повітря. Очікуються шквали та погіршення погодних умов.

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