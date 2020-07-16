До 2100 року населення України скоротиться в 2,5 рази, – прогноз учених

До кінця XXI століття в Україні, як і в більшості країн світу, чисельність населення може знизитися в два рази і більше.

Як говориться в дослідженні Вашингтонського університету, опублікованого в журналі The Lancet, пік населеності Землі прийдеться приблизно на 2064 рік, після чого рівень народжуваності стане знижуватися.

Згідно з прогнозом, населення України в 2100 році з 44,6 млн осіб скоротиться до 17,6 млн.

При цьому кількість всього населення Землі з 9,7 млрд осіб зменшиться до 8,8 млрд.

The Lancet

Як повідомляв OBOZREVATEL, не менше 23 країн можуть побачити скорочення населення на 50%. Це стосується, наприклад, Японії, Таїланду, Італії, Іспанії, Португалії, Південної Кореї та інших держав, де спостерігається старіння населення і низький рівень народжуваності.

Прогнозується, що така ж доля чекає і Китай – країна, яка асоціюється з безперешкодним зростанням населення, повинна скоротитися з 1,4 млрд людей у 2017 році до 732 млн в 2100-му.

Дослідження було присвячено вивченню того, як смертність, народжуваність та міграція вплинуть на населення планети в найближчі 80 років. У ньому вчені також пояснили, як війна, стихійні лиха і зміна клімату можуть вплинути на кількість смертей в різних частинах планети.