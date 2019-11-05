До +21 і мокро: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

У середу, 5 листопада, в Україну разом з потеплінням прийде дощова і похмура погода.

Як уточнює Укргідрометцентр, синоптики прогнозують вночі по всій території країни, вдень на Лівобережжі та на крайньому заході невеликі, місцями помірні дощі. Температура вночі 8-13°, на сході та заході 5-10°, вдень 12-17°, на півдні до 21°.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні Ілюстрація

У Києві 5 листопада вночі очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 14-16°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

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