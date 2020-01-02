До 20 см снігу: синоптики дали точний прогноз до кінця зими в Україні

В Україні січень і лютий 2020 року будуть не дуже холодними. Водночас нас чекають температурні гойдалки.

Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, передає "Сегодня". Зимові місяці цьогоріч будуть теплішими за норму.

"Через глобальні кліматичні зміни середня температура в зимові місяці щороку стає все вищою, і ця зима не стане винятком. Зміни клімату в Україні призводять до зсуву сезонних процесів. Результатом цього є різкі потепління в холодний період року або навпаки – раптові похолодання в теплий", – розповів Кульбіда.

Завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометінституту ДСНС і НАН України, докторка наук Вазіра Мартазінова своєю чергою прогнозує міцні морози в першій декаді січня. Температура повітря в північних регіонах може знизитися до -20 градусів, а на решті території – до -10.

У другій половині січня до України прийде потепління. Лютий принесе короткочасні різкі похолодання, проте однаково буде м'яким.

"На початку січня стійкого снігового покриву, найімовірніше, чекати не варто. Загалом, його буде менше цієї зими, ніж минулого року, і водночас він буде зовсім іншого характеру, переважно мокрий сніг. Заметілі очікуються, але короткочасні", – уточнила Мартазінова.

А ось народний синоптик України Леонід прогнозує більш тривалий морозний період.

"Майже весь січень буде морозним, похолодання почнеться незабаром після настання нового року. Воно буде супроводжуватися нічними різдвяними холодами нижче за -10 градусів, і ще трьома" піками "холоду: 10 і 15 січня вночі до -15 і водохресними морозами (19-22) до -20. З 23 стрімко потеплішає до -1...-3, а 29-31 числа очікується відлига", – зазначив синоптик.

Сніг Горбань спрогнозував 3 січня – в середньому випаде 6-8 см, 8-10 січня – 5-10 см, на Старий Новий рік (14 січня) – 6-8 см. Потім тиждень морозних і ясних днів, а після Хрещення (19 січня) опади відновляться.

За словами народного синоптика, 1-4 лютого випаде до 7 см снігу, з 5 лютого різко похолодає на 10 днів. Нічні морози сягнуть спершу -15 градусів, а 12-13 лютого – -20.

Циклон принесе снігопади, внаслідок яких випаде до 10 см снігу. А з 16 до 19 лютого Україну й зовсім завалить снігом, випаде до 20 см. Вночі похолодає до -18 і нижче. 27-28 лютого його випаде ще 4-5 см.

Погода в Україні РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні в Україні може встановитися справжня зимова погода – похолодає до 20 градусів морозу.

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