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18 грудня • оновлено в 07:04
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До +16: синоптики пообіцяли ще один аномально теплий день в Україні

1.6т
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В Україні в середу, 18 грудня, знову буде спостерігатися аномально тепла для першого зимового місяця погода.

Так, як передає Укргідрометцентр, температура вночі становитиме 1-6° тепла, вдень 7-12°, у південній частині та в західних областях місцями 14-16°.

Опадів на всій території країни не передбачається. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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Потеплішає ще більше: прогноз погоди в Україні на 18 грудня від ObozTV

Зима в Україні

Зима в Україні

Ілюстративне фото

У Києві 18 грудня також буде сухо. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

До +16: синоптики пообіцяли ще один аномально теплий день в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики змінили прогноз на найближчі свята в Україні, пообіцявши українцям традиційну різдвяну погоду.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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