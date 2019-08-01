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До +11: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

2.3т Читати матеріал російською

В Україні в четвер, 1 серпня, з півночі Європи пошириться досить прохолодне і в основному сухе повітря, тому температура знизиться.

Особливо це буде помітно в північних і північно-східних областях, повідомляє Укргідрометцентр. На півдні тепла погода збережеться.

Так, на Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області короткочасні дощі, грози, в Карпатах місцями значні дощі; на решті території – без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-24°; у південній частині та на Закарпатті вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 25-30°.

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Серпень в Україні розпочнеться з похолодання: прогноз погоди від ObozTV

Похолодання в Україні

Похолодання в Україні

Ілюстративне фото

У Києві 1 серпня – без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали докладний прогноз погоди на серпень 2019 року в Україні. Середня місячна температура передбачається 19-24°, у гірських районах 16-18°, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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