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18 жовтня • оновлено в 16:37
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Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
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"ДНР" захотела открыть посольство... в Бельгии

2.6т Читати матеріал російською

Сегодняшний день начался для "граждан ДНР" с хорошей новости. Представители "министерства иностранных дел ДНР" анонсировали то, что 18 октября текущего года в Бельгии откроется воображаемое представительство "республики".

Люди, которые проживают на временно оккупированной боевиками территории, имеют горький опыт неоднократного обмана со стороны руководство "республики". Царьки недогосударства уже "открыли представительства" во Франции, Чехии, Германии и Греции.

Скриншот

Скриншот

Интересен тот факт, что не одна уважающая себя страна как Европы, так и всего мира, не признала "ДНР". Из этого следует, что этот спектакль просто очередное замыливание глаз всем тем, кто питает себя надеждами, уже шестой год надеясь, что "ДНР" когда-то при каких-либо обстоятельствах признают, как что-то похожее на государство.

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Одно я вам могу сказать точно. Не обольщайтесь, Вам вешают лапшу науши по поводу и без повода, не видитесь на это. Сами подумайте, что такое "ДНР"? Ответ на этот вопрос один: "Шайка идиотов, которые выступили против власти Украины и не в состоянии ничего сами сделать, если бы не Россия, то уже бы все забыли об этом давно".

Так что, "граждане молодого государства", расслабьтесь и езжайте на экскурсию в Южную Осетию. Наслаждайтесь международным сотрудничеством с таким же, как и вы "государством".

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Автор
Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
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