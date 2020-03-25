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25 березня • оновлено в 16:06
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"ДНР" вирішила повісити вбивство Мотороли на Порошенка

2.4т
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Так звана генеральна прокуратура угруповання "ДНР" порушила "кримінальну справу" щодо п'ятого президента України Петра Порошенка за підозрою в організації вбивства одного з лідерів терористів Арсена Павлова з позивним "Моторола".

Про це повідомляється на сайті "генпрокуратури". За їхньою версією, Порошенко, будучи президентом України, затвердив наведений у виконання українськими спецслужбами план вбивства Павлова.

Відзначається, що п'ятий президент оголошений в розшук, йому "обрано запобіжний захід" у вигляді утримання під вартою.

"ДНР" вирішила повісити вбивство Мотороли на Порошенка

"ДНР" вирішила повісити вбивство Мотороли на Порошенка

Уточнюється, що "кримінальну справу" було порушено в лютому 2020 року за частиною 4 статті 230 "кримінального кодексу ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Мотороли стало відомо 16 жовтня. Його підірвали у ліфті власного будинку в Донецьку.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Махно Володимир
Махно Володимир
хахах..какие то приматы угрожают Пороху???!!! большего идиоизма я не слышал! Порох это не ЗЕленая шмаркля, может и в пыль стереть! Лично я за Пороха, нас много, в ВСУ!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Сначала вешают обвинение, потом самого бухозавра
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Сорок душ посменно воют, раскалились добела. Вот как сильно беспокоят Украинские дела, Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
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