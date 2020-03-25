Так звана генеральна прокуратура угруповання "ДНР" порушила "кримінальну справу" щодо п'ятого президента України Петра Порошенка за підозрою в організації вбивства одного з лідерів терористів Арсена Павлова з позивним "Моторола".

Про це повідомляється на сайті "генпрокуратури". За їхньою версією, Порошенко, будучи президентом України, затвердив наведений у виконання українськими спецслужбами план вбивства Павлова.

Відзначається, що п'ятий президент оголошений в розшук, йому "обрано запобіжний захід" у вигляді утримання під вартою.

"ДНР" вирішила повісити вбивство Мотороли на Порошенка

Уточнюється, що "кримінальну справу" було порушено в лютому 2020 року за частиною 4 статті 230 "кримінального кодексу ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Мотороли стало відомо 16 жовтня. Його підірвали у ліфті власного будинку в Донецьку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!